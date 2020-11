Mercato OM : Une connaissance de Longoria pour remplacer AVB ?

En fin de contrat à l’été 2021, André Villas-Boas n’a toujours pas prolongé. L’entraîneur de l’OM a fait savoir qu’il ne comptait pas ouvrir les discussions avec Pablo Longoria avant le mois de février. Le directeur sportif espagnol pourrait-il faire venir l’une de ses anciennes connaissances à Valence?

Pablo Longoria, qui occupe aujourd’hui le poste de directeur du football de l’OM chercherait un éventuel successeur à André Villas-Boas en cas d’échec concernant la prolongation de son contrat. Ayant connu Pablo Longoria au FC Valence, Marcelino a été interrogé sur la possibilité qu’il prenne la suite du coach portugais à Marseille…

Marcelino dément la rumeur

Interrogé par la COPE au sujet de son avenir, l’ancien coach du FC Valence a fermement démenti la rumeur. Alors qu’il remportait la Coupe d’Espagne face au FC Barcelone en mai 2019, Marcelino avait été limogé par Valence le 11 septembre 2019 (56V – 29N – 26D) après seulement trois matchs de Liga. L’entraîneur sortait alors de deux saisons plutôt réussies en terminant à deux reprises à la 4e place et se qualifiant en Ligue des Champions. Il a depuis été annoncé dans plusieurs clubs espagnols et à l’étranger mais aucune piste ne s’est finalement concrétisée.

« L’OM cet été de par la présence de Pablo Longoria ? Non, non. Il y a un grand entraîneur André Villas-Boas et il a réalisé une très bonne saison. »

Marcelino – Source : COPE (19/11/2020)