Mercato OM : ça avance bien pour ce dernier deal !

Alors que l’OM a officialisé la signature de Murillo ce mercredi, un dernier deal pourrait intervenir avant la clôture du mercato estival 2023 vendredi soir. En effet, alors que les positions de Lorient et Marseille semblait éloignées pour un échange entre Touré et Meité, cela pourrait finalement se concrétiser dans le money time…

Selon FootMercato, Lorient et l’OM seraient proches d’un accord concernant un départ d’Isaac Touré en Bretagne et l’arrivée de Bamo Meité à Marseille. Pablo Longoria aurait négocié de conserver « une priorité de rachat et obtiendrait un pourcentage à la revente sur un éventuel transfert de l’ancien Havrais. Tout n’est pas encore bouclé mais les discussions avancent très bien ces dernières heures ».

Mardi soir RMC expliquait que « les discussions avancent bien entre l’OM et Lorient pour un transfert du défenseur ivoirien Bamo Meïté. Les Merlus sont ouverts à l’idée de vendre leur joueur et ce dernier a très envie de rejoindre l’OM. En revanche, Isaak Touré n’a pas encore accepté un transfert à Lorient. «

L’OM avait convié la presse ce lundi pour présenter Joaquin Correa. Interrogé sur le cas Isaac Touré, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à un départ mais a précisé que rien n’était bouclé avec Lorient et que d’autres clubs étaient sur le coup.

Pour Touré, avec Lorient ce n’est pas avancé. Il y a des discussions avec d’autres clubs

« Pour Touré, avec Lorient ce n’est pas avancé. Il y a des discussions avec d’autres clubs. Il a un potentiel incroyable mais il y a d’autres paramètres à voir. Il y a une petite conversation mais si Touré reste avec nous, on serait dans une position confortable ».