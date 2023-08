Mercato OM : « Le problème est qu’on change tout le temps d’attaquant »

Ce lundi, dans Débat Foot Marseille, notre équipe composé de Nicolas Filhol, notre journaliste et de deux consultants, Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et Thabiti, un rappeur marseillais. Ils ont débattu sur un potentiel manque de continuité en attaque.

Les supporters de l’Olympique de Marseille aime les attaquants c’est connu. Drogba, Cissé, Niang, Gignac et Sanchez. Tous ont été l’idole du Vélodrome lors de leur passage à Marseille. Mais le renouvellement permanent à ce poste empêche t-il une certaine continuité ? C’est la question débattu hier, lors de Débat Foot Marseille. Thabiti trouve que les attaquants vont et viennent à l’OM sans leur laisser le temps.

Pour illustrer son opinion, le rappeur marseillais prend l’exemple de Brandao. « Quand tu regardes qu’on faisait des qualifications avec Brandao et qu’on arrive pas à passer les poules avec Sanchez. Je pense que le problème est qu’on change tout le temps d’attaquant. Avec Sampaoli c’était Milik, avec Tudor c’était Sanchez, aujourd’hui c’est Aubameyang. Alors qu’en 2010 c’était Brandao et en 2011/2012 c’est Brandao qui nous qualifie en quart de finale ( de la LDC ). Et ce n’est que Brandao. »

L’attaquant du Lokmotiv Moscou est suivi depuis plusieurs semaines par l’OM. Un accord existe même entre le joueur et le club. Mais aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé entre Moscou et Marseille.

La venue du Français est toujours dans les tuyaux. Problème, les négociations avec le Lokomotiv Moscou traînent en longueur. Mais d’après l’Équipe, ce dossier n’est pas lié à celui du joueur de l’Inter. Quoi qu’il arrive les dirigeants feront ce qu’ils peuvent pour qu’Isidor soit Olympien.

Toujours d’après le quotidien l’Équipe, le club marseillais travaille actuellement sur un transfert. Le club russe attend 6 à 7 millions pour le joueur de 22 ans.

Il pourrait être utile à l’OM de par sa polyvalence. Si son poste de prédilection est en pointe de l’attaque il peut également jouer sur les ailes.

