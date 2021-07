Mercato OM : ça avance pour Monaco et Kamara ?

Mis à part le poste de latéral droit, Pol Lirola est attendu à Marseille dans les prochains jours, l’OM ne recrutera pas sans départs dixit son président Pablo Longoria. Boubaka Kamara est en tête de liste pour un transfert cet été et il pourrait rester en Ligue 1…

Boubakar Kamara n’a pas prolongé son contrat qui se termine en juin 2022. Une situation qui favorise un transfert dès cet été, et le milieu de terrain n’aurait pas que des touches à l’étranger. Son nom est associé à l’AS Monaco depuis plusieurs jours, une information que confirme Foot Mercato.

L’AS Monaco veut encore piller la L1 ! https://t.co/NrzwkTwQ4R — Foot Mercato (@footmercato) July 20, 2021

Dans un article consacré au mercato estival de l’ASM, le média spécialisé dans le mercato explique que « Monaco avance sur le dossier Boubacar Kamara. » Foot Mercato « confirme qu’un intérêt existe bel et bien pour le joueur de l’Olympique de Marseille. Mais la concurrence est présente puisque d’autres écuries européennes apprécient aussi son profil polyvalent et son potentiel. » L’OM attend 30M€ dans ce dossier mais n’a pas encore reçu une offre à la hauteur des exigence du président espagnol de l’OM. Le joueur de 21 ans va devoir tranché, d’autant que le milieu de terrain olympien a pris de l’épaisseur avec les arrivées de Gerson et Guendouzi….

Si l’on retrouve le Saliba d’il y a deux ans, pour moi il était meilleur que Kamara en défenseur central

« Sur la gestion d’Arsenal sur ce joueur je suis quand même étonné. C’est déjà son troisième prêt, la gestion de son actif joueur est bizarre. Sur ce deal là, je ne vois pas qui ça aide vraiment. Où es sa progression ? Arsenal ne voulait pas d’option d’achat, et si le club le vendait c’était au moins pour 30 M€. Des clubs comme Nice aurait pu se positionner pour l’acheter mais ils ont préféré Todibo, comme Lille ou Newcastle. Il n’y avait pas une demande incroyable alors c’est un joueur de très bon niveau. Si l’on retrouve le Saliba d’il y a deux ans, pour moi il était meilleur que Kamara en défenseur central. Alors qu’à Nice, c’était un peu irrégulier. Saliba c’est un défenseur à l’ancienne, très bon dans la gestion de la profondeur et dans le duel. » Matthieu Grégoire— Source: FCM (15/07/21)

LE CLUB DE NEWCASTLE ME DÉPRIME UN PEU

« Le club de Newcastle me déprime un peu. Je n’ai pas envie de voir Kamara à Newcastle. Ils ont fini douzième de Premier League la saison dernière. On parle de l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il est un joueur énorme et il en a encore sous le pied. C’est un joueur qu’on aimerait voir ailleurs qu’à Newcastle. Cela peut faire top 10 d’un club anglais, largement » Olivier Bossard— Source: La chaîne L’equipe