Mercato OM : ça reparle d’un montant proche des 10M€ pour Kamara !

Boubacar Kamara est libre de discuter avec le club de son choix car il sera en fin de contrat en juin prochain. Pour autant, l’AS Roma insisterait dans ce dossier et serait prêt à mettre une somme intéressante pour faire avancer le dossier…

Malgré le recrutement de Sérgio Oliveira, l’AS Roma et José Mourinho cherche un milieu de terrain. Le nom de Ndombelé a été proposé mais l’ancien lyonnais touche 10 millions par saison ce qui rend le dossier impossible.

8 à 10M€ déduits des options d’achat de Under et Lopez ?

Du coup, selon Calciomercato, l’option Boubacar Kamara reste prioritaire. Le club italien serait prêt à offrir 8 à 10 M€ afin d’obtenir son arrivée anticipée dès le mois de janvier. Cependant, la Roma ne compte pas donner ce montant à l’OM mais plutôt déduire ce montant de ce que devra l’OM pour les options d’achat d’Under et Lopez. Le média précise que Newcastle et West Ham sont très intéressé par le milieu de terrain marseillais… Cependant, on imagine mal Kamara partie cet hiver alors qu’il aura plus de possibilité en étant libre en juin…

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)