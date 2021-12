Mercato OM : Ça se complique pour Martial !

L’OM est annoncé comme l’une des destinations possibles pour Anthony Martial lors du mercato hivernal. Les exigences salariales de l’attaquant poseraient toutefois problème à Pablo Longoria…

La rumeur a fait son apparition il y a quelques jours. L’Olympique de Marseille pourrait être le point de chute d’Anthony Martial lors du mercato hivernal. Comme annoncé dans la presse, l’attaquant de 26 serait désireux de changer d’air. Après avoir passé 7 ans du côté de Manchester United, il serait tenté par un nouveau challenge et pourrait donc retrouver l’Hexagone. En effet, comme l’avait révélé Marca, le club mancunien souhaiterait inclure Anthony Martial sous forme de prêt dans le deal avec l’OM pour enrôler Boubacar Kamara.

A lire aussi : OM : Le coup de gueule des supporters bordelais !

De son côté, Jorge Sampaoli réclame un renfort dans le secteur offensif et cet échange pourrait convenir à tous les parties. Par ailleurs, les choses ne sont pas si simples du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, les finances du club ne sont pas au mieux et les exigences salariales d’Anthony Martial poseraient problème.

Longoria ne peut pas s’aligner sur le salaire de Martial

Comme le révèle AS, les exigences salariales d’Anthony Martial seraient un frein considérable dans les négociations avec l’OM. Si Pablo Longoria apprécie son profil en interne, il ne pourrait pas se permettre de s’aligner sur le salaire de l’international français.

A lire aussi : Mercato OM : Le coach de Manchester United confirme pour Martial !

Par conséquent, Anthony Martial semble donc s’éloigner de l’Olympique de Marseille. Pour rappel, le FC Séville est également intéressé par son profil. Reste à savoir désormais si l’attaquant pourrait être prêt à diminuer ses exigences salariales où s’il préfère se diriger vers une autre destination dans les prochaines semaines.

Mercato – OM : Longoria a tranché pour l’arrivée d’Anthony Martial ! https://t.co/YSAkyBw8Mt pic.twitter.com/A0UoR2kl7u — le10sport (@le10sport) December 29, 2021

Martial sent que c’est le moment d’aller jouer ailleurs – Ralf Ragnick

Après Ole Gunnar Solskjaer, c’est Ralf Rangnick qui a repris Manchester United. Interrogé par la BBC, le coach intérimaire confirme qu’Anthony Martial a des envies d’ailleurs et pourrait bien partir dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

« On a longuement parlé, a reconnu le technicien allemand. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir (…) De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera » Ralf Rangnick – Source : BBC