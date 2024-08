Mercato OM : ça se confirme pour Gigot !

L’OM doit vite trouver des solutions de sorties pour les indésirables de Roberto De Zerbi. Samuel Gigot semble se rapprocher d’un départ vers l’Italie, les négociations avancent bien avec la Lazio selon un journaliste italien.

En effet, Gianluigi Longari affirme que « les contacts sont positifs avec Samuel Gigot pour un départ à la Lazio. Le défenseur de l’OM est une piste très concrète, comme évoqué hier soir. » Information confirmée par Alfredo Pedullà et FootMercato qui affirme que 3 clubs italiens (dont la Lazio et le Torino) suivent le défenseur marseillais. cependant, le média spécialisé dans le mercato précise que « le joueur semblait plutôt chaud pour rejoindre l’Arabie saoudite ou une destination dans un pays du Golfe, mais il n’a pas reçu de proposition venant de ces pays. »

‼️ Contatti positivi sul fronte Samuel #Gigot per la #Lazio . Il difensore dell’ #OM è pista molto concreta, confermata l’anticipazione di ieri ⬇️ https://t.co/BWPFNpGYR9

#Gigot – #Lazio : obiettivo concreto. #Lindelof non interessa. #Casale in uscita. Proposto #Barrenechea , ma a centrocampo c’è affollamento. #Folorunsho , giorno chiave



Samuel Gigot et Chancel Mbemba devraient bien quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato en fin de semaine. Les deux défenseurs auraient des touches en Italie d’après les informations de Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia. Pour le Français, ce serait la Lazio.

Concernant Mbemba, plusieurs écuries ont avancé leurs pions ces dernières heures. On parle notamment du Torino mais la situation est plus complexe puisque des tensions sont apparues entre les différents clans. A voir si cela aboutira sur un départ avant la fin du mercato.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Et maintenant un attaquant de Ligue 1 ?

#OM in uscita due difensori: #Mbemba e #Gigot. Per loro ci sono possibilità in serie A, con #Lazio e #Torino che valutano la situazione.

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 27, 2024