Mercato OM : ça se confirme pour le montant d’un départ de Sampaoli !

Pablo Longoria aurait fait de Jorge Samapoli sa priorité. Le coach argentin veut finir le championnat Brasileirão à la fin du mois et pourrait ensuite rejoindre l’OM. Le montant de sa clause de départ se confirme…

Mardi, Olivier Gotteland, agent français, spécialiste du football argentin et sud-américain, nous avait confié que sa clause pour quitter l’Atlético Mineiro avant la fin de son contrat (le 31 décembre prochain) était d’environ 800 000 dollars (soit 660 000 euros). Ce vendredi la Provence avance des chiffres similaires. En effet, selon le quotidien local le coût de son départ s’élèverait à 4 000 000 réals, soit un peu plus de 600 000 euros. De plus, Sampaoli disposerait d’un salaire dans les même standards que celui d’André Villas-Boas, soit environ 300 000 euros par mois.

Sampaoli aurait une clause pour se libérer de 800 000 dollars

« Jorge Sampaoli dispose d’une grosse cote d’amour au Chili, sélection avec laquelle il a battu l’Argentine en finale de Copa America. ça ne s’est pas bien passé ensuite avec la sélection argentine. On a même raconté que Di Maria et Messi avait repris l’équipe en main à la veille du match face à la France. Même si cela n’a pas été prouvé. Il vient de la province de Santa Fé en Argentine d’où viennent de grands joueurs comme Messi pou Aguero. Il a commencé aux Newells, en Argentine quand tu viens de cette province tu es reconnu. Il aurait une clause pour se libérer de 800 000 dollars. Il est plus adulé au Chili qu’en Argentine suite au mondial raté. On lui a reproché de ne pas avoir adapté son jeu à l’adversaire, mais il y avait aussi un manque de cohésion dans cette sélection. » Olivier Gotteland – source : FCMarseille (09/02/2021)