Mercato OM : Ça négocie pour ce cadre !

Pablo Longoria est dans l’anticipation des saisons prochaines et envisagerait déjà de prolonger certains joueurs… A commencer par Sead Kolasinac !

L’Olympique de Marseille a souffert ces dernières années des départs libres. L’un des derniers en date en date est forcément celui de Boubacar Kamara, formé au club. Seulement, Pablo Longoria a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait plus voir des joueurs quitter le club pour 0€ et voulait anticiper les prolongations de contrat.

Kolasinac prolongé?

Venu de libre d’Arsenal, Sead Kolasinac n’avait pas signé un contrat très longue durée. Depuis quelques semaines, il donne entière satisfaction à son président et son entraîneur Igor Tudor. Le Bosnien pourrait avoir une proposition de prolongation de contrat comme l’affirmait notre journaliste Mourad Aerts il y a près d’un mois et confirmé par La Provence ce mardi.

✍️ Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria 🇪🇸 a entamé des discussions avec les représentants de Sead Kolašinac 🇧🇦 pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2024. 🗞 La Provence #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/nKc4nWum6k — Marseille Inside (@Marseillelnside) February 14, 2023

Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger — Mourad Aerts

Dans notre émission Débat Foot Marseille le 9 janvier dernier (voir ci-dessous), notre journaliste Mourad Aerts évoquait déjà cette possibilité : « Kolasinac apporte énormément de satisfactions, Longoria l’aime beaucoup. Il l’aime l’exemple qu’il donne au groupe. il y a une vraie réflexion sur le fait de savoir si l’on continue avec Kolasinac ou pas. Il est là physiquement, l fait toujours son taf à 3000%, sans états d’âme. Il y avait aussi le cas Amavi, et cela ne s’est pas bien passé. Sauf que l’OM veut continuer avec Tudor, même si le coach devrait partir le coach recruté aurait la même mentalité. Le club est très content de Kolasinac et pense à le faire prolonger. » Une information qui se confirme…

Longoria « est déjà concentré sur le mercato prochain »

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlait de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).