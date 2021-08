Mercato OM : Ça se précise pour Darío Benedetto !

Courtisé par plusieurs clubs depuis plusieurs jours, le départ de Darío Benedetto se précise un peu plus. Ces dernières heures, on apprend que l’attaquant argentin serait sur le point d’être prêté une saison au Betis Séville. Son départ pourrait intervenir cette semaine.

Le départ de Darío Benedetto serait désormais une question d’heures. Deux ans après son arrivée en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions, l’attaquant argentin va quitter l’Olympique de Marseille. On le sait depuis longtemps, il ne figurait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. De plus, Pablo Longoria semblait vouloir s’en séparer afin de libérer une place extra-communautaire au sein de l’effectif. Alors que São Paulo semblait être bien positionné dans ce dossier, Darío Benedetto avait finalement refusé le challenge brésilien. Depuis, Besiktas et Elche semblent à l’affût pour tenter de le récupérer mais c’est un autre club espagnol qui tiendrait la corde pour l’enrôler la saison prochaine. L’OM serait même proche de donner son accord pour le prêter une saison.

Benedetto prêté un an au Betis Séville ?

Le président Pablo Longoria semble avoir trouvé une porte de sortie à Darío Benedetto. En effet, comme le révélait le 10 sport hier après-midi, l’attaquant argentin se dirigerait au Betis Séville. Selon le média, il devrait être prêté une saison au sein du club espagnol. Toutefois, Mundo Deportivo semble confirmer cette information. Selon eux, Darío Benedetto avait d’autres offres sur la table mais c’est bien avec le Betis Séville qu’il a trouvé un accord. Par ailleurs, l’attaquant olympien serait même prêt à revoir ses exigences salariales à la baisse afin de rallier l’Espagne. En cas de venue, il disputera l’Europa League avec son futur club la saison prochaine et pourrait donc affronter l’OM. Pour que l’opération se valide, il faudrait cependant que l’accord entre le fond d’investissement CVC et les différents clubs de La Liga se concrétise. Reste à savoir comment ça évoluera.

✍️ El delantero internacional argentino saldrá este verano del Olympique de Marsella, que quiere liberar una plaza de extracomunitario, y el club verdiblanco es su primera opciónhttps://t.co/fRx3idKa4n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 6, 2021

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Toutefois, la donne semble avoir changé puisqu’il s’apprêterait désormais à partir.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)