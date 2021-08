Courtisé par plusieurs clubs ces derniers jours, Darío Benedetto se dirige vers un départ de l’Olympique de Marseille cet été. Alors que des rumeurs l’envoient à Besiktas ou Elche, l’attaquant argentin devrait être prêté au Betis Séville d’après le 10 sport.

Ce n’est plus une surprise, Darío Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Les différentes rumeurs de départ se multiplient à son sujet. Comme on le sait, l’attaquant argentin n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Son avenir semble s’écrire loin de la cité phocéenne. Alors que l’OM et São Paulo étaient déjà d’accord, on apprenait ces derniers jours que Darío Benedetto avait refusé le challenge du club brésilien. De plus, ses exigences salariales étaient bien trop élevées pour São Paulo. À deux jours de la reprise du championnat, d’autres prétendants sont à l’affût sur le buteur olympien. Depuis hier, on a appris que Besiktas était intéressé par son profil et qu’Elche insisterait pour le compter dans ses rangs la saison prochaine. Toutefois, un autre club espagnol serait proche d’obtenir le prêt de Darío Benedetto la saison prochaine.

Benedetto bientôt prêté au Betis Séville ?

Ces derniers jours, Pablo Longoria s’activerait pour trouver une porte de sortie à l’attaquant argentin. Le président olympien le sait, son départ lui permettrait d’équilibrer les comptes du club et de poursuivre son mercato. D’autant plus que l’OM doit recruter un latéral droit rapidement dans son effectif. À en croire les informations du 10 sport, Darío Benedetto serait proche de rejoindre le Betis Séville. Toutefois, le média révèle qu’il s’agirait d’un prêt d’un an sans option d’achat. Même si son départ libérerait une place d’extra-communautaire, l’OM n’obtiendrait aucun revenu suite à son départ. Dans ce cas là, Pablo Longoria serait donc contraint de vendre un nouveau joueur dans les jours à venir.

EXCLU – Mercato – OM : Benedetto vers un prêt au Espagne ? https://t.co/c9kewjZFlI pic.twitter.com/PuNZEH9qM9 — le10sport (@le10sport) August 6, 2021

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’à l’issue du mercato estival.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)