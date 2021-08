OM : Le mercato s’accélère ? Benedetto vers le Betis ?

L’OM serait sur le point de se séparer de Dario Benedetto. Il ne manquerait plus quelques petits détails à régler avec le Betis Séville pour valider le départ de l’attaquant argentin en Espagne.

Le départ de Dario Benedetto serait imminent. Comme l’ont annoncé les différents médias depuis plusieurs semaines, l’attaquant argentin ne figure pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Malgré une bonne préparation estivale, le technicien argentin lui a fait comprendre qu’il ne compterait pas sur lui en tant que titulaire cette saison. En effet, barré par la concurrence avec Arkadiusz Milik depuis janvier dernier, Dario Benedetto s’est résigné à accepter un départ de l’OM pour bénéficier de plus de temps de jeu.

Toutefois, l’attaquant argentin a décliné ces dernières semaines une proposition de Sao Paulo. En effet, la volonté de Dario Benedetto serait de poursuivre sa carrière en Europe. Par ailleurs, les exigences financières de l’Argentin n’étaient pas en adéquation avec ce que pouvait offrir le club brésilien. De ce fait, le Betis Séville s’est positionné sur le profil de Dario Benedetto et serait proche d’enregistrer son arrivée dans les jours à venir.

Accord entre Benedetto et le Betis ?

Le match contre Bordeaux pourrait certainement être la dernière apparition de Dario Benedetto sous la tunique phocéenne. En effet, le média Olé révèle qu’il existerait déjà un accord entre l’Argentin et le Betis Séville. Lors des deux premiers matches de championnat, Jorge Sampaoli a utilisé à deux reprises Dimitri Payet en faux numéro 9 au détriment de Dario Benedetto. Ce sont ces choix là qui auraient accentué la volonté de l’Argentin d’accepter l’offre espagnole.

Par ailleurs, il reste quelques détails à régler concernant le deal entre les deux clubs. Reste à savoir si l’opération sera un prêt avec option d’achat ou un transfert sec. Dernièrement, on apprenait que la volonté du club espagnol était de proposer un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros. Toutefois, l’OM espérerait récupérer 14 millions d’euros, soit le montant déboursé pour l’attaquant deux ans auparavant. En cas de départ, Dario Benedetto permettrait de libérer une place d’extra-communautaire dans l’effectif olympien.

🇪🇸 Darío Benedetto, cerca de pasar del Olympique de Marsella al Betis: faltan detalles entre los clubes para que se cierrehttps://t.co/M12B58NY30 — Diario Olé (@DiarioOle) August 17, 2021

Pour le moment, benedetto est sous contrat avec nous – Longoria

« Milik, on considère qu’il va revenir début août pour la préparation. Il doit faire un nettoyage de son genou après ses problèmes avant l’Euro 2020 et le dernier match à Metz où il prend un coup. La question du Mercato ne dépend pas seulement de nous. Pour le moment Benedetto est sous contrat avec nous. Il y a quelques clubs qui sont intéressés, c’est public. Mais on va attendre de prendre le temps de négocier. Dans le mercato, il faut se donner du temps. Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n’est pas qu’économique, c’est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)