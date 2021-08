Mercato OM : Longoria a plusieurs options pour remplacer Benedetto…

Le départ de Dario Bendetto semble inéluctable lors de ce mercato estival. Pablo Longoria aurait plusieurs options sous le coude, qu’il activera si l’attaquant argentin rejoint la Liga…

Remplaçant de Milik, Dario Benedetto n’a pas été relancé par l’arrivée de son compatriote Jorge Sampaoli sur le banc olympien. En l’absence de l’international polonais, qui se remet d’une blessure au genou, le coach argentin préfère jouer sans attaquant en utilisant Payet en faux neuf plutôt que de titulariser Benedetto. Selon l’Equipe, l’ancien sélectionneur du Chili « souhaiterait aussi un avant-centre en cas de départ de Benedetto, et Longoria étudie des pistes. Le président tient plusieurs dossiers ouverts, pour ne pas se retrouver sans rien au dernier jour du marché. » L’option Alexander Sorloth existe, les noms de Giovanni Simeone, Cyle Larin ou encore Willian José sont aussi évoqués depuis plusieurs semaines…

SIMEONE REFUSE LE ZÉNITH ET ESPÈRE L’OM ?

La volonté de Giovanni Simeone resterait inchangée. À en croire les informations de Centotrentuno, l’attaquant argentin espérerait toujours rejoindre l’Olympique de Marseille dès que Dario Benedetto sera parti. En effet, il aurait même refusé une offre du Zénith Saint-Pétersbourg. Même s’il n’a pas caché son souhait de partir de Cagliari depuis plusieurs semaines, il ne voudrait pas entendre parler du club russe. Un point positif dans ce dossier qui faciliterait les négociations en vue d’une arrivée de sa part cet été. De plus, Giovanni Simeone serait la piste prioritaire de Pablo Longoria d’après le média italien. Lorsqu’ils ont négocié le prêt de Kevin Strootman, l’OM et Cagliari ont également entamé des négociations au sujet de l’attaquant. Un prêt avec obligation de rachat sous certaines conditions serait l’option privilégiée par les deux clubs. Reste à savoir comment les négociations évolueront d’ici la fin du mois.

L’OM VEUT UN PRÊT AVEC OA POUR SORLOTH ?

Par ailleurs, Foot Mercato avait révélé des détails supplémentaires sur l’intérêt de l’OM pour l’attaquant norvégien. En effet, Alexander Sorloth ferait partie d’une liste de 2-3 joueurs de Pablo Longoria. Pour l’attirer dans ses rangs cette saison, le président olympien aimerait obtenir un prêt avec option d’achat. Bonne nouvelle pour l’OM : Leipzig serait ouvert à un départ de son attaquant cet été. Même si le club allemand privilégierait un transfert sec, il ne semble pas gêné par la possibilité de le prêter avec option d’achat. Si aucun montant n’est indiqué par Foot Mercato, la valeur marchande d’Alexander Sorloth est estimé à 16 millions d’euros par Transfermarkt. Une chose est sure, l’OM risque de devoir vendre avant de pouvoir tenter une offensive.

CYLE LARIN DANS LE VISEUR ?

À en croire les informations révélées par Ajannspor, l’Olympique de Marseille s’intéresserait de près au profil de Cyle Larin. À 26 ans, l’attaquant canadien évolue du côté de Besikstas. La saison dernière, au terme d’un championnat disputé, il a été l’un des grands artisans du titre remporté par Besiktas. En effet, l’international canadien a inscrit pas moins de 19 buts en 38 apparitions. Des performances le classant à la troisième position des meilleurs buteurs du championnat turc. Du haut de ses 1m88, Cyle Larin est un attaquant également capable d’évoluer sur l’aile droite ou sur l’aile gauche. Ce qui fait de lui un attaquant polyvalent. En cas de venue, il serait une option intéressante pour Jorge Sampaoli.

WILLIAN JOSÉ TOUJOURS DANS LE VISEUR DE LONGORIA ?

À en croire les informations du média espagnol El Desmarque, l’Olympique de Marseille serait toujours intéressé par le profil de Willian José en vue d’un transfert cet été. Et l’attaquant brésilien devrait être l’un des joueurs à plier bagages du côté de la Real Sociedad lors du mercato estival. Toujours selon le média espagnol, le président de la Real Sociedad aurait admis qu’il n’y avait aucune urgence du côté des départs. Toutefois, il a confirmé qu’il était en négociations avec différents clubs au sujet de Willian José. Mais ce dossier semble assez complexe pour Pablo Longoria. En effet, l’attaquant brésilien pourrait être retenu par la Real Sociedad puisque Carlos Fernandez devrait être indisponible durant 8 mois suite à une rupture des ligaments croisés. De plus, l’OM ne serait pas le seul club intéressé par Willian José. Besiktas, Trabzonspor et des équipes italiennes surveilleraient également son profil. Reste à savoir quelle décision prendra le club espagnol dans les jours à venir.