Mercato OM : Les détails de l’offre du Betis pour Benedetto

Dario Benedetto et l’OM, l’histoire se rapproche de la fin. Ces derniers jours, l’attaquant argentin est de plus en plus proche d’un départ. Le Betis pousse pour le recruter et espère un prêt avec option d’achat.

Ce n’est plus une surprise. L’avenir de Dario Benedetto semble s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. En effet, l’attaquant argentin n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Arrivé à l’été 2019 en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto ne semble s’être jamais réellement imposé sous les couleurs olympiennes. En effet, en 70 rencontres, le buteur olympien a trouvé le chemin des filets à 17 reprises. Barré par une rude concurrence avec Arkadiusz Milik depuis janvier dernier, Pablo Longoria lui cherche activement une porte de sortie. Alors qu’il aurait pu se diriger du côté de São Paulo, l’attaquant argentin avait finalement décliné la proposition. De ce fait, le Betis Seville s’est positionné sur le dossier et serait tout proche d’enregistrer l’arrivée de Dario Benedetto.

Prêt avec OA de 10 millions d’euros ?

Malgré une bonne préparation estivale de la part de Dario Benedetto, il a certainement disputé son dernier match sous les couleurs phocéennes face à Bordeaux dimanche dernier. À en croire les informations révélées par Estadio Deportivo, l’attaquant argentin ne serait pas insensible à la proposition du Betis Seville. Il aurait même discuté avec l’entraîneur Manuel Pellegrini, qui lui aurait garanti du temps de jeu la saison prochaine. En ce qui concerne l’offre du club espagnol pour récupérer l’attaquant, le journaliste de TyC Sports, Germán García Grova révèle qu’il s’agirait d’un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros. De plus, le Betis proposerait de prendre en charge jusqu’à 50% de son salaire. Toutefois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille privilégieraient un prêt sans option d’achat afin de récupérer le montant de 14 millions déboursé 2 ans auparavant. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent. Reste à savoir si un accord sera trouvé. Une chose est sûre, le départ de Benedetto permettrait à Pablo Longoria de poursuivre son mercato.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si le dossier Pol Lirola est prioritaire du côté des arrivées, d’autres mouvements pourraient intervenir dans le sens inverse d’ici la fin du mercato.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)