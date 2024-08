Mercato OM : Ça se précise pour le gardien et le montant du transfert !

Le dossier du gardien de but est l’une des priorités des dirigeants olympiens. De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines. L’OM a semble-t-il enfin trouvé le successeur de Pau Lopez.

Comme annoncé par Fabrizio Romano ce lundi, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec l’Ajax Amsterdam pour tenter de recruter Geronimo Rulli.

Ce dernier pourrait ainsi être le successeur de Pau Lopez, en instance de départ. Après avoir étudié de nombreuses pistes, l’OM s’est ainsi replié sur le portier de 32 ans international argentin. Selon les informations du journal l’Equipe, l’Ajax espère récupérer 3-4 millions d’euros sur ce transfert. Le joueur a fait part de son désir de rejoindre Marseille. Gêné par une blessure à l’épaule, Rulli a été souvent laissé de côté la saison dernière. Roberto de Zerbi apprécie particulièrement son profil indique par ailleurs le quotidien sportif.

