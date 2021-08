Mercato OM : Ça se tend entre Lirola et la Fiorentina !

De retour à la Fiorentina après la fin de son prêt à l’OM, Pol Lirola pousse pour revenir du côté de la cité phocéenne cette saison. Ces derniers jours, les relations se seraient nettement dégradées entre l’Espagnol et la Viola.

Depuis ces derniers jours, Pol Lirola s’impatiente et attend qu’une seule chose : être transféré définitivement à l’OM. Alors que Pablo Longoria fait tout son possible pour conserver définitivement le latéral droit espagnol dans son effectif, la Fiorentina se montre inflexible sur les négociations. Même si les discussions progressent, Pol Lirola s’agace et l’a fait savoir à ses dirigeants. À tel point que les relations se seraient nettement dégradées entre Pol Lirola et les dirigeants de la Viola ces derniers jours d’après La Provence.

En effet, la volonté de l’Espagnol reste inchangée. Il veut à tout prix rester à l’OM la saison prochaine et ne veut pas entendre parler d’un départ ailleurs ou de rester à la Fiorentina. Conquis par son expérience à l’OM en seconde partie de saison, Pol Lirola a également conquis les supporters olympiens qui attendent impatiemment son retour eux aussi depuis plusieurs semaines. Après avoir donné totale satisfaction à Jorge Sampaoli, il est la priorité à ce poste. Pol Lirola viendrait récupérer le poste de latéral droit laissé vacant depuis son départ et celui d’Hiroki Sakai.

Les relations entre Lirola et son club se sont très nettement dégradées ces derniers jours #MercatOM #OM #TeamOMhttps://t.co/OFU7f0mRj0 — La Provence OM (@OMLaProvence) August 12, 2021

Pol Lirola absent du groupe de la Fiorentina

Alors que la Fiorentina s’apprête à disputer son premier match officiel en coupe d’Italie face à Cosenza ce samedi, Pol Lirola n’a pas été convoqué dans le groupe de la Viola. Une absence étonnante puisqu’il ne souffre d’aucun problème physique et qu’il a pris part à tous les matchs de préparation du club italien. Toutefois, à en croire les informations du média Firenzeviola.it, Pol Lirola aurait été puni par ses dirigeants suite à son attitude jugée mauvaise à l’entraînement par ses dirigeants et son comportement lors du dernier match amical de la Fiorentina.

👉🏼Pol Lirola absent du groupe de la Fiorentina pour le 1er tour de la Coupe d’Italie. #TeamOM https://t.co/S5CZXy4CFH — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 12, 2021

Pol Lirola a laissé une très bonne image avec un très haut niveau — LONGORIA

En conférence de presse il y a un mois, Pablo Longoria était interrogé sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. Les supporters olympiens devront encore être patients…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)