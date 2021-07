Alors que Pablo Longoria a expliqué il y a quelques jours que le mercato de l’OM était maintenant lié aux départs, le club aurait trouvé un accord avec un jeune talent de Ligue 2. Malgré les arrivées de Gerson et Mattéo Guendouzi, Check Oumar Diakité pourrait débarquer à Marseille.

Il y a quelques jours, le twittos bien informé Treize013 expliquait que Check Oumar Diakité devait signer avec l’OM. Une source proche du Paris FC nous a confié que le jeune joueur de 18 ans avait déjà signé son contrat avec l’OM. Ce milieu de terrain a déjà joué près de 17 matchs en Ligue 2 avec le Paris FC. Sentinelle devant la défense, il est doté d’une technique et d’une intelligence de jeu impressionnante. Son entraineur René Girard, n’avait pas hésité à le comparer à Ngolo Kanté…

CHECK OUMAR DIAKITÉ a déjà signé a l’om ?

Dans un entretien accordé au Parisien, Thomas l’un de ses anciens éducateurs avait dressé son portrait :

« Je le connais depuis ses 8 ans et j’avais toujours prévu de le récupérer. Pour moi, il a le profil d’un Iniesta ou d’un Xavi. Il est solide sur ses appuis, c’est difficile de lui prendre le ballon. Sur le terrain, il ne se planque pas. Il a une grosse personnalité dans le jeu. Il a des qualités innées, la vision du jeu, le sens de la passe et c’est aussi un super travailleur. Depuis qu’il a 10 ans, c’était le plus fort dans tous les tournois. Plusieurs fois, des éducateurs de centre de formation m’ont dit : Par rapport à nos joueurs, il est beaucoup plus fort. Mais ils se posaient tous cette question : Est-ce que, physiquement, il passera le cap du haut niveau ? Les joueurs comme lui, petits, qui ont un retard de morphologie sont toujours tributaires de la philosophie de leur entraîneur. Car, malheureusement, beaucoup ont tendance à privilégier les joueurs costauds. Mais, au PFC, il est bien tombé. » Ancien éducateur de Check Oumar Diakité – Source: Le Parisien (05/02/21)