Mercato OM: Cardoze expose la ligne directrice que Longoria va appliquer !

La saison 2021/2022 a pris fin et l’OM est qualifié directement pour la LDC grâce à sa deuxième place. Un bel accomplissement pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria qui vont pouvoir se projeter sereinement sur le mercato et la saison prochaine. D’ailleurs toujours dans l’idée de s’appuyer sur la saison réalisée, le directeur de la communication du club, Jacques Cardoze a annoncé que le club visait de la stabilité pour 2022/2023.

Marseille l’a fait ! Annoncé comme l’objectif principal en début d’année, le club a obtenu sa qualification en LDC en terminant dauphin du PSG à la dernière journée du championnat. Un soulagement pour les supporters et les dirigeants olympiens qui vont pouvoir avoir une marge de manoeuvre supplémentaire pour construire une équipe compétitive pour la saison prochaine. Après l’euphorie de la victoire contre Strasbourg, l’heure est déjà à la construction pour la saison prochaine et plus que jamais l’OM semble vouloir donner une suite cohérente à l’histoire.

Cardoze annonce de la stabilité !

La saison 2021/2022 des phocéens a été riche en rebondissements que ce soit positif ou négatif. Elle a également apporté des satisfactions et des réponses sur lesquels le club va pouvoir s’appuyer pour rééditer la performance l’année prochaine et apporter des ajustements pour franchir un nouveau palier notamment en LDC où les dernières campagnes olympiennes n’ont pas été à la hauteur. Invité de BFM Marseille, ce mardi matin, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM a laissé entrevoir la feuille de route pour la saison prochaine avec un mot d’ordre: la stabilité.

« Les joueurs veulent de la stabilité. Ils adhèrent à 100% au projet qui a été développé cette année. Il y a une grande cohésion dans ce vestiaire et c’est extrêmement important. C’est pour ça que Pablo (Longoria) a envie de donner cette stabilité. Il a envie de pouvoir s’inscrire à moyen terme, au moins, afin de pouvoir donner de la stabilité à Jorge (Sampaoli), à tout le staff et à l’OM. Les grands clubs réussissent parce qu’à un moment donné, il y a de la stabilité. Ce projet, ils l’ont fait ensemble. Il l’a dit samedi devant les salariés. Il se souvient du moment où ils ont fait des choix de joueurs, un choix de philosophie. Pour lui, donner de la stabilité, c’est tout ça. C’est la garantie de pouvoir poursuivre ce projet qu’ils ont commencé à construire ensemble. » Jacques Cardoze – Source: BFM Marseille (24/05/2022)

A l’année prochaine? Oui !– Sampaoli

« Mon objectif étaient d'égaler mes saisons précédentes avec Séville, Santos. C'est une satisfaction personnelle. Et rendre tant de personnes heureuses ! Ce sont des émotions très belles. Une émotion terrible parce que mes deux enfants étaient dans le stade… En réalité depuis que je suis là, on essaye de rendre au club son identité. Et terminer comme ça, chercher à marquer le 5ème. Lirola aurait pu. Je me rends compte qu'il y a but de Lens quand le stade rugit ! Puis je vois Kamara fêter ce moment… Beaucoup de joie ! A l'année prochaine? Oui ! » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/22)