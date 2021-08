Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Duje Caleta-Car a la cote en Angleterre. Toutefois, alors que West-Ham souhaitait le récupérer, Kurt Zouma aurait finalement été préféré au défenseur croate.

En grande difficulté depuis son transfert avorté à Liverpool l’hiver dernier, Duje Caleta-Car est l’un des joueurs encore susceptible de plier bagages d’ici le 31 août. En effet, le défenseur central croate est considéré comme l’une des valeurs marchandes la plus élevée de l’effectif olympien. Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2018 en provenance du Red Bull Salzbourg pour un montant de 17 millions d’euros, Duje Caleta-Car n’entrerait plus dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. En effet, le Croate n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu sous la tunique phocéenne en championnat. Le technicien argentin semble accordé toute sa confiance à Léonardo Balerdi, Luan Peres, William Saliba ainsi qu’Alvaro.

West-Ham oublie Caleta-Car ?

Ces derniers jours, on apprenait que West-Ham semblait être le club le plus intéressé par le profil de Duje Caleta-Car. Déjà à l’affût pour le Croate l’hiver dernier, le club londonien est revenu à l’affût cet été. À en croire le journaliste @JMontanelliLNDN sur Twitter avait même affirmé que West-Ham avait bel et bien formulé une offre de 17,5 millions d’euros plus des bonus pour s’attacher les services de Duje Caleta-Car. Toutefois, cette offre aurait été refusée par Pablo Longoria qui estimerait que les bonus ne sont pas assez élevés.

Par ailleurs, West-Ham pourrait se désintéresser de Duje Caleta-Car puisque The Athletic rapporte que le club londonien aurait également manifesté son intérêt pour Kurt Zouma. Il existerait même un accord à hauteur de 30 millions de livre avec Chelsea. Toutefois, le défenseur français ne s’est pas encore mis d’accord contractuellement avec West-Ham. De plus, le départ de Kurt Zouma serait lié à une venue de Jules Koundé du côté de Chelsea donc rien n’est encore terminé. De quoi laisser l’Olympique de Marseille espérer toujours une vente de son défenseur à West-Ham.

West Ham’s move for Chelsea defender Kurt Zouma suffers fresh blow https://t.co/j7Z5of8nah pic.twitter.com/hNRkCDix2H — Mirror Football (@MirrorFootball) August 24, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Dans le sens des départs, il espère toujours pouvoir se séparer de Duje Caleta-Car pour ramasser un joli chèque d’ici le 31 août.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – – Source : Canal + (31/07/21)