Mercato OM : Un gros club prêt à relancer le dossier Caleta Car ?

Duje Caleta Car a bien du mal à se relancer suite à son transfert raté l’hiver dernier pour Liverpool. Cependant, l’international croate devrait changer d’air cet été et pourrait bien atterrir chez les Reds…

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Un doute subsisterait sur l’avenir du défenseur turc, Liverpool doit prendre une décision concernant son option d’achat et pourrait relancer le dossier DCC…

A lire : MERCATO OM : CALETA-CAR PROPOSÉ À MANCHESTER UNITED?

Why Liverpool could still sign Duje Caleta-Car despite January transfer failure https://t.co/GackCxi4JL #MercatOM #TeamOM

— 🏴‍☠️ ʋօȶʟɨռ (@Votlin) April 14, 2021