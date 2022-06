Mercato OM : Ce défenseur courtisé n’a pas encore fait son choix…

Isaak Touré prendra donc sa décision une fois la compétition terminée. Suivi depuis un bon moment, le défenseur central préférerait l’OM, il était venu dans la région et la direction olympienne lui avait présenté le projet. Mais l’OM et Manchester City ne sont pas les seuls clubs intéressés, d’autres prétendants aimeraient aussi s’attacher les services du défenseur central havrais comme Lyon, Francfort ou encore le RB Salzbourg.

Si les négociations semblent continuer avec les représentants de Touré, l’OM a vu William Saliba quitter le club à l’issue de son prêt et doit renforcer sa défense. Sur Prime Video, Thierry Henry donne son ressenti sur le futur de Saliba.

Saliba appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer – Henry

« Comment j’imagine la suite? Ils ne l’ont même pas laissé faire une erreur, a souligné Thierry Henry sur Prime Video. Il est parti avant une erreur. Il n’a même pas eu la chance de pouvoir disputer sa place. Ce qu’il est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer. On a bien vu que c’était un peu difficile pour lui de s’exprimer sur le sujet. Ce que je sais c’est qu’il aurait pu figurer dans le groupe d’Arsenal. Après, commencer, je ne suis pas Mikel Arteta, mais j’ai trouvé ça difficile pour lui. En tout cas, il a bien répondu et c’est le plus important. » Thierry Henry – Source : Prime Video (01/05/2022)