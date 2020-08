Mercato OM : Ce qui coince pour le départ de Florian Thauvin…

Annoncé dans le viseur de l’Atalanta, Florian Thauvin serait trop cher pour le club italien… Son salaire imposant serait un trop grand frein pour les finances du futur adversaire du PSG en Ligue des Champions.

Florian Thauvin n’a joué que 30 minutes la saison dernière avec l’Olympique de Marseille. Sa blessure et son opération l’ont éloigné des terrains, laissant le poste d’ailier droit vacant pour André Villas-Boas qui a dû bricoler.

LE SALAIRE DE THAUVIN, UN PROBLEME POUR L’ATALANTA?

Malgré son faible temps de jeu, sa côte ne semble pas avoir bougé en Europe. Quelques clubs européens et notamment italiens suivraient la situation de l’international français. Ce mercredi, la presse italienne expliquait que Thauvin était dans les petits papiers de l’Atalanta pour la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : OM : « Le milieu irrationnel du foot finit par dépasser et bouffer les dirigeants comme Eyraud… »

TuttoMercatoWeb affirme cependant que le salaire imposant de Flotov serait un frein pour les dirigeants lombards. En effet, l’attaquant marseillais touche près de 4 millions d’euros par an et l’Atalanta aurait fixé un salary cap à 2 millions d’euros. Selon le média italien, un accord pourrait être trouvé autour de 2,5 millions d’euros plus différents bonus… Difficile toutefois d’imaginer que le champion du monde puisse accepter de quitter l’OM pour un salaire moins élevé.