Mercato OM : « Cela ne s’est pas fait… Dommage, c’est un projet qui m’aurait plu »

Pablo Longoria a cherché un coach pour remplacé André Villas-Boas. Le nouveau président de l’OM a finalement opté pour Jorge Sampaoli, mais avant cela le technicien italien Walter Mazzarri avait discuté avec l’OM.

Le coach de 59 ans, qui a officié à Naples et l’Inter, est actuellement libre de tout contrat depuis son départ du Torino en 2020. Ce dernier est revenu sur ses discussions avec l’OM il y a quelques semaines. Mazzarri regrette que le deal ne se soit pas fait, il aurait aimé entrainé l’OM, un club passionné qui lui correspondait bien. Il explique qu’il a manqué quelques détails pour que cela se fasse…

Malheureusement, il a manqué deux-trois choses pour que ça se passe — Mazzarri

« Ca m’a rempli d’orgueil. J’ai été touché quand j’ai appris que pas mal de supporters marseillais voulaient que je vienne. Marseille, c’est un club passionnant. Aller là-bas aurait été un challenge fascinant. Je me plais dans ce genre de clubs très chauds. Ca m’exalte, c’est là où je donne le meilleur de moi-même. Malheureusement, il a manqué deux-trois choses pour que ça se passe. Mais ça ne s’est pas fait, c’est comme ça. Ca ne sert à rien d’en parler puisque je n’y suis pas allé. Dommage, c’est un projet qui m’aurait plu ». Walter Mazzarri – Source: France Football (11/05/2021)

Fabrizio Ravanelli aurait pu faire son retour à Marseille dans le staff de Mazzarri. L’ancien attaquant de l’OM l’avait confirmé sur beIN Sports en mars dernier.

« C’est vrai, j’étais proche de signer à l’OM au mois de janvier. Mais plutôt que (Walter) Mazzarri et moi, le club a choisi quelqu’un d’autre. C’est un choix avec lequel je suis d’accord et que j’ai compris. Je dois faire preuve de patience et j’espère que dans le futur, une nouvelle chance de revenir à Marseille se présentera pour moi. (…) La crise? Le club aurait dû mieux gérer tout cela, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. Peut-être que c’était dû à de l’inexpérience. Un grand club (comme l’OM) devrait non seulement être doté de responsables techniques, mais aussi de membres du conseil d’administration avisés, qui auraient pu gérer la situation de manière plus souple. » Fabrizio Ravanelli – Source : beIN Sports (06/03/21)