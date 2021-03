Mercato OM : Ces deux attaquants, priorité de Garcia en 2017, seront libres cet été !

Lors du premier mercato estival de l’ère Frank McCourt, l’OM avait recruté Valère Germain et Kostas Mitroglou en toute fin du mercato. Rudi Garcia avait pourtant deux autres priorités avant de recruter l’attaquant grec.

Rudi Garcia avait ciblé un attaquant lors du premier mercato estival Eyraud, Olivier Giroud. L’attaquant était encore à Arsenal et n’avait pas voulu quitter la Premier League. Même si ce dossier a duré plusieurs semaines avant de capoter, l’OM avait un plan B en la personne de Vincent Aboubakar. L’attaquant camerounais était encore au FC Porto et avait finalement décliné l’offre de l’OM. En urgence le club olympien avait donc misé sur Kostas Mitroglou (Benfica). 4 ans plus tard, les deux premières cibles seront libres cet été…

Giroud et Aboubacar libres ? L’OM aura d’autres objectifs…

Olivier Giroud, 34 ans, est à Chelsea. L’international français joue peu, 14 matches en Premier League (4 buts) et ne devrait pas être conservé en fin de saison. Par contre, son profil et son salaire ne collent pas à la politique de l’OM. Vincent Aboubakar a lui rejoint la Turquie et Bestiktas en septembre dernier. Il sera lui aussi en fin de contrat même s’il dispose d’une option pour prolonger son contrat. On peut imaginer que cela devrait être fait, car l’ancien attaquant de Lorient s’est relancé avec 15 buts marqués et 5 passes décisives en 25 matches de Super Lig. Ces deux dossiers ne devraient pas faire leur retour cet été…