Mercato OM : C’est confirmé pour Alexis Sanchez ! Les détails du deal

Le mercato de l’OM continue de bouger pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Après le refus d’Arsenal pour Nketiah, c’est Alexis Sanchez qui s’éloigne de l’OM. L’international chilien se rapproche fortement de l’Udinese.

Alexis Sanchez était l’une des priorités du mercato de l’OM cet été. Le Chilien était pisté pour renforcer l’attaque olympienne par son expérience et sa connaissance de l’environnement marseillais. Mais Sanchez est tout proche de signer librement à l’Udinese, son premier club en Europe. Un contrat d’1,2 million d’euro+ bonus jusqu’en 2025, et un renouvellement automatique jusqu’en 2026 si certaines conditions sont atteintes.

Alexis #Sanchez is getting closer to #Udinese as a free agent. Offered a contract until 2025 (€1,2M + bonuses) with an automatic renewal until 2026 upon reaching certain conditions. #transfers https://t.co/ysUSKCNKqg — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2024

Wahi en seconde piste

Après avoir exploré la piste Nketiah, jugée trop onéreuse, Marseille a décidé de foncer sur Elye Wahi. Selon les informations du journal l’Equipe, l ‘OM a déjà transmis une offre de 20 millions d’euros (hors bonus) à Lens. Le joueur souhaite rejoindre Marseille et s’est déjà mis d’accord contractuellement avec le club olympien. Le RCL ne compte plus sur lui cette saison et souhaite le vendre pour faire entrer de l’argent dans les caisses du club. L’international espoir (13 sélections, 3 buts) n’a d’ailleurs pas débuté le dernier match de préparation. Le mercato olympien va être très animé dans les prochains jours. Le championnat débute le 16 août et l’OM doit clairement se renforcer en attaque d’ici là.

🚨🚨L’OM travaille actuellement sur les signatures d’Elye Wahi 🇫🇷 et Youssoufa Moukoko 🇩🇪 !!!!! 👉 Les deux opérations sont indépendantes, l’intention du club est donc de les réunir en attaque !!!! 👀 Optimisme du côté du club, pour clôturer les deux opérations !!!! 🗞️… pic.twitter.com/wmVBA8JiLD — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 6, 2024

Un retour de Sanchez? Je suis mitigé

Interrogé sur le possible retour d’Alexis Sanchez à l’OM lors de notre émission Foot Débat Marseille, BK (@BKarbadji), ancien éducateur à l’OM s’est exprimé sur le Chilien. L’ancien buteur passé par l’OM sous Igor Tudor pourrait donc endosser de nouveau le maillot olympien, un an après l’avoir quitté.

« Je suis mitigé pour un retour de Sanchez. On n’a pas les tenants et les aboutissants de son départ, déclare l’ancien éducateur. On est forcément marqué par sa saison car en dehors du sportif il insufflait quelque chose à l’équipe. C’était un vrai leader qui tirait les joueurs vers le haut de par son professionnalisme. Donc quand tu mets tout ça dans la balance forcément ce serait une bonne chose qu’il revienne. »