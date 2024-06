Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour la première recrue !

Un accord de principe avec Roberto De Zerbi a enfin été officialisé par l’Olympique de Marseille lundi soir. Une première recrue semble bouclée, le défenseur de Brest Lilian Brassier.

Après avoir officialisé un accord avec De Zezrbi, l’OM devrait rapidement officialiser l’arrivée de sa première recrue estivale 2024 en la personne de Lilian Brassier. Fabrizio Romano l’a confirmé via son compte X cette nuit. « L’Olympique de Marseille est prêt à finaliser la première signature de de Zerbi : Lilian Brassier. Deal imminent avec Brest, c’est parti pour bientôt. »

🔵⚪️ Olympique Marseille are prepared to complete the first signing for de Zerbi: Lilian Brassier.

Deal imminent with Brest, here we go coming soon. pic.twitter.com/8lAUEzHSRY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024