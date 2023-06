Mercato OM : C’est terminé pour Igor Tudor

Foot Mercato a annoncé ce jeudi qu’Igor Tudor quitte l’Olympique de Marseille. Information confirmée par Fabrizio Romano sur son compte Twitter.

L’Olympique de Marseille repartira de zéro cet été ! Le coach Igor Tudor aurait annoncé à l’ensemble de son groupe qu’il avait pris la décision de quitter l’OM à l’issue de la saison d’après Foot Mercato. L’information a été confirmée ce jeudi par Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Pablo Longoria va devoir avancer pour

🚨 Understand Igor Tudor has decided to leave Olympique Marseille, it’s over. He’s not staying at OM as manager next season. #OM #TeamOM

After discussions with the club, Tudor has made final decision.

It has been also communicated to the team, as reported by @Santi_J_FM. pic.twitter.com/0DYWcTXuHY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023