Mercato OM : « C’est un jeune joueur qui aurait pu rester à Marseille, Marcelo Bielsa l’aimait beaucoup… »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, l’ancien entraineur de l’OM, Franck Passi a donné son avis sur le parcours de Bilal Boutobba qui refait parler de lui enLigue 2 à Niort.

Il avait fait ses débuts avec l’OM à 16 ans passé sous les ordres de Marcelo Bielsa. Bilal Boutobba avait quitté l’OM un an après le départ du technicien argentin. Adjoint de Bielsa puis de Michel, Franck Passi était au cœur de ce dossier. Il revient sur le parcours du jeune ailier qui joue en Ligue 2 à Niort après deux passages ratés au FC Séville puis au MHSC.

les négociations ont duré un an avec Boutobba – franck passi

« Il y a un an et demi de ça, son agent actuel m’a appelé, il était en Espagne et il m’a dit « je cherche un club pour Bilal Boutobba ». Il regrette d’être parti car ça n’a pas fonctionné. Si ça avait marché il n’aurait jamais regretté d’être parti. Au moment où on veut le conserver, les négociations ont duré un an, il nous disait qu’il voulait rester mais ce n’était pas vrai. Il a regretté, il a une seconde chance à Niort aujourd’hui, il faut qu’il la saisisse. C’est un jeune joueur qui aurait pu rester à Marseille, Marcelo (Bielsa) l’aimait beaucoup, il aurait pu continuer à gagner du temps de jeu et de l’expérience dans le groupe marseillais et peut être jouer au plus haut niveau. »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)