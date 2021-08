Mercato OM : « C’est un joueur qui serait bien à Marseille »

À la recherche d’un attaquant depuis le départ de Dario Benedetto, l’OM insiste pour recruter Andy Delort d’ici la fin du mercato. Son profil plairait beaucoup à Pablo Longoria ainsi qu’à Jorge Sampaoli. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Eric Rech a fait savoir qu’il appréciait énormément l’attaquant montpelliérain.

Le mercato se termine dans moins d’une semaine et Pablo Longoria s’active pour recruter un attaquant. En effet, depuis le départ de Dario Benedetto, le président olympien aspire à le remplacer. Ces derniers jours le nom d’Andy Delort reviendrait avec insistance. Également courtisé par Nice, l’attaquant montpelliérain serait plus emballé par le projet olympien. Toutefois, Montpellier se montre gourmand pour céder son attaquant. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Eric Rech s’est exprimé au sujet de l’attaquant montpelliérain. Il ne s’est pas empêché de louer ses qualités ains que son adresse sur le terrain.

Delort est un garçon qui serait bien à Marseille – Eric Rech

« C’est un joueur qui me plaît bien, qui est puissant devant, qui marque beaucoup de buts dans une équipe comme Montpellier qui a toujours été une équipe moyenne avec des bons petits joueurs. Michel Der Zakarian que je connais bien, qui est Marseillais. J’ai parlé quelque fois avec lui et il me disait que c’est un joueur qui prend la profondeur. Delort est un joueur de tempérament et en plus c’est un joueur qui s’adapterait bien à ce public marseillais parce qu’il bouge beaucoup. Il est très volontaire, il est généreux dans l’effort et surtout adroit. Je pense que c’est un garçon qui serait bien à Marseille. Vous savez quand on est Marseillais depuis très longtemps et qu’on a toujours vu à Marseille des bons joueurs, on a été sevré de tout ça. Depuis pas mal d’années, on n’arrive pas à déloger des attaquants de ce niveau et ce serait bien qu’à travers des montages financiers grâce au départ de certains joueurs, on puisse récupérer un joueur qui a envie de venir à Marseille, que l’entraîneur a envie de recevoir et qui ferait plaisir au public marseillais. » Eric Rech – Source : Débat Foot Marseille (26/08/2021)

IL FAUT TOUJOURS ÊTRE ATTENTIF – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé et il sera attentif jusqu’au bout pour saisir les opportunités qui se présenteront. Il espère pouvoir compter sur le renfort d’Andy Delort d’ici le 31 août.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – – Source : Canal + (31/07/21)