Mercato OM : Cet ancien attaquant olympien annonce un échec avec Milik !

Alors que l’OM aurait enfin trouvé un accord avec Naples concernant le transfert d’Arkadiusz Milik, son possible transfert ne ferait pas l’unanimité…

Pour Marc Libbra, ancien joueur de l’OM entre 1988 et 1998, le transfert de Milik ne changera rien aux problèmes de l’équipe d’André Villas-Boas. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien marseillais estime qu’au vu de comment l’OM joue l’arrivée de n’importe quel buteur dans cette équipe ne changera rien…

quand milik va voir comment ça se passe il va prendre peur ! – marc libbra

« Je ne vois pas l’intérêt de recruter Milik. L’OM n’a pas le jeu pour un attaquant comme lui, les cadres ne tiennent pas la route. Pourquoi le prendre alors qu’on sait qu’on peut mettre n’importe quel buteur dans cette équipe et que ça ne changera rien ? Puisqu’il ne joue plus depuis longtemps, il sera bon à partir de mai. L’OM va le remettre en selle pour son prochain club. Quand il va voir comment ça se passe, il va prendre peur et repartir en courant ! Si tu as un fond de jeu, des mecs qui font les efforts sur le terrain, des milieux qui jouent, ok. Mais ça ne correspond pas du tout à l’OM en ce moment. Quand on voit les prestations en Ligue des champions ou contre Nîmes. Sur un plan financier, on peut aussi se poser des questions : qu’est-ce qu’ils veulent faire ? Couler le club à vie ? Aujourd’hui, tout le monde doit vendre en Ligue 1. Ils n’ont pas eu assez d’échecs avec Strootman, ou avec Payet qu’ils ont refait signer ? Ils amassent des mecs pour quoi faire ? Pour qu’on apprenne dans six mois que le club est complètement sous l’eau ? C’est triste. Ils payent encore une partie du salaire de Strootman et il va revenir en juin avec encore deux ans de contrat. Il faut arrêter les conneries, prendre des joueurs qui ont envie et relancer le centre de formation. Aujourd’hui, l’OM est une formule 1 sans moteur. Il y a l’enveloppe mais il n’y a pas le cœur. C’est désolant et j’ai peur que ce ne soit pas fini… » Marc Libbra – Source : La Provence (18/01/2021)