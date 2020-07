Mercato OM : Cet autre cadre de Villas-Boas se verrait bien rester…

Au delà du recrutement, André Villas-Boas veut surtout faire prolonger les joueurs sur qui il veut s’appuyer. C’est le cas de Steve Mandanda…

Interrogé par la Provence, André Villas-Boas a été clair, il veut garder Steve Mandanda et aimerait donc que son gardien prolonge : « On ne s’est pas penché seulement sur les joueurs ciblés mais aussi sur les prolongations. Steve Mandanda est très important. On ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur. Il a été décisif l ’année dernière, il se trouve peut-être dans le meilleur moment de sa carrière si je puis me permettre. Les négociations avec de grands joueurs sont difficiles. Mais je n’imagine pas une saison sans lui. Il a le niveau pour jouer dans les équipes qui disputent la Ligue des champions. On a besoin qu’il signe et reste ici. »

L’international français dispose d’un contrat jusqu’en 2021, son énorme salaire pourrait être baissé dans le cadre d’une prolongation. Si Mandanda ne veut pas confirmer des discussions en cours avec le président Eyraud, il affirme son envie de rester à l’OM. Il a accordé un entretien à l’Equipe.

ma volonté c’est de rester encore longtemps ici — Mandanda