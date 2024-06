Mercato OM : Cet élément fort de la reserve pisté par trois clubs de Ligue 2 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Attaquant de l’équipe réserve en National 3, Sofiane Adili aura connu lui aussi une saison particulière, apparaissant à deux reprises avec les professionnels. Arrivant à la fin de son contrat dans un an, le buteur de 28 ans attise la curiosité de plusieurs clubs, dont trois de Ligue 2.

Sofiane Sidi Adili, buteur passé par Gémenos, aura vécu une saison réussite sur le plan personnel. Arrivé en 2023 dans l’équipe réserve de l’OM, l’attaquant de 28 ans aura inscrit 13 buts en 24 rencontres en National 3 et aura effectué 2 apparitions avec le groupe professionnel. De quoi lui permettre de se distinguer auprès de plusieurs clubs.

Trois clubs de Ligue 2 le surveille

En effet, selon La Provence, Sofiane Sidi Adili est surveillé par le FC Annecy, qui aurait essuyé un refus du joueur après avoir pris contact, ainsi que Dunkerque et l’AS Bastia. Aubagne, promu en National, avait également tenté de prendre contact, sans succès non plus.

Sofiane Sidi Adili souhaite rester ?

En revanche, si les intérêts de club d’échelon supérieur ne le laisse pas insensible, l’attaquant venu à l’OM pour apporter son expérience aux jeunes ne souhaiterai pas se précipiter. Sous contrat jusqu’en 2025, il serait satisfait de sa situation dans la cité phocéenne et ne souhaite pas agir en se précipitant. L’OM de son côté ne ferme pas la porte à son joueur, qu’il souhaite rester ou partir, alors que le mercato ouvre bientôt ses portes.

