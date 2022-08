Mercato : Cet espoir quitte l’OM pour le Danemark !

Franco Tongya va s’engager à Odense dans les prochaines heures. Arrivé à l’OM en 2021, le jeune Italien n’aura jamais eu sa chance.

Recruté en 2021 par l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un échange avec Marley Aké, Franco Tongya quitte déjà le club. Le jeune milieu offensif Italien n’aura jamais eu la chance de montrer ses qualités en équipe première. Issu du centre de formation de la Juventus Turin, Tongya n’a pas disputé le moindre match avec l’OM. Le joueur de 20 ans va rejoindre Odense, actuel 8ème de Superliga Danoise. Il est transféré définitivement dans son nouveau club, les dirigeants marseillais ayant inclus un pourcentage à la revente sur un futur transfert.

#MercatOM : direction le Danemark et Odense pour Franco Tongya. Il s’agit d’un transfert avec un pourcentage sur une future revente. Plus d’infos sur @laprovence #OM — Fabrice Lamperti (@gouffa83) August 30, 2022

Den skulle være god nok. Billedet er taget fra OBs debat forum – Franco Tongya er blevet spottet i Odenses gader til en spillerpræsentation. Vi arbejder på om det er leje eller køb. OB ventes at offentliggøre snart.#obdk pic.twitter.com/5xcDnlu4J7 — Stemmer Fra Ådalen (@obstemmer) August 30, 2022

Longoria veut exfiltrer deux joueurs

Après le départ de Tongya pour le Danemark, Longoria espère encore exfiltrer plusieurs indésirables. Le président marseillais, qui aurait déjà bouclé le départ de Jordan Amavi, travaillerait sur les départs de Bamba Dieng et Duje Caleta-Car. Cédric Bakambu et Cengiz Ünder ont aussi été placés sur la liste des transferts. Pablo Longoria et Javier Ribalta s’activent depuis plusieurs jours pour leur trouver une porte de sortie avant la fin du mercato jeudi soir.

