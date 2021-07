Alors que l’OM se montre très actif sur le marché des transferts et a déjà enregistré 4 recrues, Vikash Dhorasoo s’est montré dubitatif sur le recrutement phocéen.

Le mercato démarre fort à l’OM. Alors que certains joueurs (Valère Germain, Yūto Nagatomo, Saif-Eddine Khaoui, Yohann Pelé et Florian Thauvin) ont quitté le club libre à l’issue de la saison, d’autres (Michaël Cuisance et Olivier Ntcham) n’ont pas été conservés à la suite de leur prêt à l’OM cette saison. Depuis, le club phocéen est dans l’obligation d’être actif pour reconstruire un effectif compétitif la saison prochaine. Cinquième du dernier exercice, Pablo Longoria s’active pour satisfaire son coach, Jorge Sampaoli. Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi et Cengiz Ünder, celles de Mattéo Guendouzi et Pau López devraient suivre rapidement. Le président olympien cherche à flairer les bonnes opportunités. Reste à savoir si la mayonnaise va prendre en Ligue 1 et en Europa League la saison prochaine.

lyon, monaco ou paris ont de l’avance – VIKASH DHORASOO

Mais le recrutement de l’OM laisse dubitatif certains supporters et certains observateurs du football. C’est notamment le cas de l’ancien joueur parisien, Vikash Dhorasoo, qui s’est exprimé à ce sujet sur le plateau de la chaîne l’Équipe. Selon lui, il n’est pas certain que l’OM soit capable de jouer les premiers rôles la saison prochaine.

« C’est séduisant… Les joueurs viennent se relancer et avoir du temps de jeu. Arkadiusz Milik était blessé et a marqué quelques buts… William Saliba ? On est sûr qu’il va cartonner à Marseille ? Il y a beaucoup de mouvements mais qu’est-ce que ça va donner ? Lyon, Monaco ou Paris ont de l’avance, il y a de la concurrence. Jorge Sampaoli prend des joueurs pour entrer dans son système et sa façon de coacher, et pas parce qu’il les aime. » Vikash Dhorasoo – Source : La chaîne L’Équipe (04/07/2021)