Mercato OM : Cet international chilien demande du temps !

D’après les informations d’un média chilien, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par le profil de Gabriel Suazo. Le latéral gauche du Toulouse FC ne veut pas trancher avant de disputer la Copa America avec le Chili.

Pisté par Everton, Lyon et l’OM, Gabriel Suazo veut se concentrer sur la Copa America avec le Chili avant de penser à un départ lors du mercato. Il s’est confié en conférence de presse : « Le mercato commence à peine. Il y a beaucoup de choses qui pourront être dites, mais je suis calme. Je me concentre sur ce qui est vraiment important. C’est-à-dire l’équipe nationale et bien me préparer pour la Copa America ».

Bien me préparer pour la Copa America — Suazo



Ces dernières années, l‘Olympique de Marseille a eu quelques soucis au poste de latéral gauche. Avec l’arrivée de Merlin, la direction espère certainement en finir avec cette position et a misé sur l’avenir. Seulement, le Français est un peu seul à ce poste et aura besoin d’une doublure pour la saison prochaine. Dans cette optique, le club s’intéresserait à Gabriel Suazo d’après les informations de DSSports Chile. Le média affirme que les Olympiens font partie de la liste des clubs qui apprécient le profil du Toulousain, en plus de Lyon et d’Everton.

Sergio Conceiçao demeure la priorité numéro un du club marseillais. Les dirigeants de l’OM attendent toujours sa réponse. Celle-ci ne devrait plus tarder. Sans coach, l’état-major Olympien peut difficilement lancer son mercato. L’Olympique de Marseille n’a toujours pas d’entraîneur.demeure la priorité numéro un du club marseillais. Les dirigeants de l’attendent toujours sa réponse. Celle-ci ne devrait plus tarder. Sans coach, l’état-major Olympien peut difficilement lancer son mercato.

Sans coupe d’Europe, et avec la grande incertitude des revenus liées aux droits TV, Marseille va devoir fortement réduire sa masse salariale. Toutefois, selon les informations du journal La Provence, Pablo Longoria aimerait conserver trois jours importants de l’effectif actuel: Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang.