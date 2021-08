Mercato OM : Cette ancienne légende d’Arsenal dézingue les choix de Saliba !

L’Olympique de Marseille a recruté William Saliba en prêt après son passage à l’OGC Nice. Kevin Campbell, ancienne légende d’Arsenal, juge le choix du jeune joueur français.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont recruté William Saliba cet été. Le défenseur central français qui était prêté à l’OGC Nice la saison dernière a fait de bons matchs en Ligue 1 et a donc tapé dans l’oeil du coach argentin.

Cette décision n’a pas été prise aussi positivement du côté de l’Angleterre ! L’ancien défenseur central d’Arsenal, Kevin Campbell, n’apprécie pas du tout les départs intempestifs en France de William Saliba. Il aimerait qu’il se batte pour gagner sa place chez les Gunners !

« Si je voulais être à Londres, je dirais « Je ne vais pas en prêt, je reste ici parce que je sais que je peux intégrer l’équipe ». Mais il n’a jamais fait ça. Il revient sans arrêt en France, Saliba a eu trois entraîneurs et n’a jamais poussé le ballon pour le club. C’est une folie. Il est jeune, et les jeunes joueurs ont besoin de stabilité » Kevin Campbell – Source : Highbury Squad (29/07/21)

