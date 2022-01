Mercato OM : Cette ancienne priorité de Sampaoli vers le Barça ?

Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, Nicolas Tagliafico pousserait pour rejoindre le FC Barcelone dès cet hiver. L’Ajax réclamerait un transfert sec d’après Fabrizio Romano.

Il était l’une des pistes de Jorge Sampaoli lors du mercato hivernal. Nicolas Tagliafico ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen a finalement opté pour la signature libre de Sead Kolasinac afin de remplacer Jordan Amavi, parti du côté de l’OGC Nice.

À en croire les informations révélées par Fabrizio Romano, Nicolas Tagliafico pourrait tout de même quitter l’Ajax Amsterdam cet hiver. En effet, le journaliste révèle que le latéral gauche aurait une envie spécifique, il souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. De plus, il pousserait pour rejoindre le club catalan le plus rapidement possible.

Toutefois, le FC Barcelone ne serait disposer qu’à offrir un prêt avec option d’achat tandis que l’Ajax réclamerait un transfert sec pour céder son joueur. De son côté, Nicolas Tagliafico espère que le club néerlandais le laissera partir même sous forme de prêt. Il estime qu’un transfert du côté de Barcelone serait une grande chance dans sa carrière. Reste à savoir de quelle manière évoluera ce dossier, mais la volonté du joueur est claire.

