Mercato OM : « Chukwueze, c’est le genre de mec que t’aimes voir au stade, il est spectaculaire ! »

L’OM travaille sur le marché espagnol via son président Pablo Longoria. Samuel Chukwueze serait une des pistes étudiées pour prendre la succession de Florian Thauvin. François Miguel Boudet, journaliste pour @FuriaLiga, et grand spécialiste du club de Valence, nous détaille le profil de l’ailier nigérian.

En effet, Samuel Chukwueze dispose d’une grosse cote en Liga et possède d’ailleurs d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Cependant, Villarreal pourrait le laisser filer pour moins que ça. D’après les informations de Todo Fichajes, Pablo Longoria aimerait attirer l’ailier de 22 ans, en proposant à l’écurie espagnole une clause de rachat dans le deal. Pour François Miguel Boudet, le profil de Chukwueze est très intéressant, un joueur spectaculaire qui plairait au Vélodrome. Mais pour lui c’est un deal qui va coûter très cher !

CHUKWUEZE, LE GENRE DE MEC QUE T’AIMES VOIR AU STADE, IL EST SPECTACULAIRE

« C’est un très bon joueur, il a une très belle qualité d’ailier. Contre Arsenal en demi-finale, il est excellent, on a vu un ailier avec beaucoup de ballon même s’il reste perfectible. Il est très intéressant, c’est l’une des révélations de la Liga il y a deux ans. Il est post formé à Villarreal, c’est très surprenant que le club souhaite le lâcher. C’est un élément qui devrait coûté cher, il est confirmé avec une centaine de matchs en Liga. Il est capable de jouer en deuxième pointe, il a les qualités même si ça reste principalement un ailier. Il lui manque de la finition pour performer de manière constante au poste de buteur. Mais, c’est le genre de mec que t’aimes voir au stade, il est spectaculaire, avec une vitesse importante et une belle qualité de crochet. » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Selon le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli, Pablo Longoria va devoir trouver un successeur à Florian Thauvin parti libre aux Tigres. Ce dernier n’a pas pour autant abandonné l’idée de jouer avec l’Equipe de France…

« J’AI L’OBJECTIF DE REVENIR EN ÉQUIPE DE FRANCE » — FLORIAN THAUVIN

« J’ai l’objectif de revenir en équipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire. Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici. C’est déjà une légende au Mexique. Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. (…) Je suis prêt pour l’exigence. En France et à Marseille il y a beaucoup de pression, c’est le club français avec le plus de pression, j’ai l’expérience et la maturité pour ça » Florian Thauvin — Source : AFP (12/06/2021)