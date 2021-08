Mercato OM : Coup de tonnerre dans le dossier Almada !

Alors qu’un média argentin annonçait que Thiago Almada était sur le point de rejoindre l’OM la semaine dernière, la pépite argentine devrait finalement partir du côté d’Atlanta United dans les prochains jours…

Le feuilleton Thiago Almada dure depuis de nombreuses semaines. Le dénouement semble proche, mais pas pour l’OM… Pourtant, Mohamed Bouhafsi avait annoncé il y a de nombreuses semaines que le milieu offensif s’était déjà mis d’accord contractuellement avec l’OM. Toutefois, son avenir semblerait s’écrire loin de Marseille. En concurrence avec Atlanta United, le club phocéen ne semblait pas pouvoir s’aligner aux demandes de Vélez.

Il y a une semaine et demi, le média Vélez a Fondo annonçait pourtant que Thiago Almada était proche de devenir un nouveau joueur de l’OM la saison prochaine. À en croire le média, l’OM et Vélez s’étaient mis d’accord sur un montant de 15 millions d’euros. Toutefois, la réalité semble toute autre aujourd’hui. Alors qu’il avait affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière en Europe, l’avenir de Thiago Almada semble se dessiner du côté des États-Unis.

Il y a quelques jours, le journaliste Nicolo Schira rapportait qu’Atlanta United avait formulé à Vélez une offre de 13 millions d’euros pour s’attacher les services de Thiago Almada. Aujourd’hui, Nicolo Schira révèle que les positions semblent s’être rapprochées puisque les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert de 13 millions d’euros. Le journaliste italien apporte des informations supplémentaires sur la transaction. Le milieu offensif argentin devrait être lié à Atlanta United jusqu’en décembre 2025. Un coup dur pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui ont tout tenté pour s’attacher les services de Thiago Almada ces dernières semaines.

🔜Done Deal and confirmed! Thiago #Almada to #AtlantaUnited from #VelezSarsfield for €13M. Contract until December 2025. #transfers #MLS #ATLUTD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2021