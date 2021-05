Mercato OM : Départ, Sampaoli… Almada sort du silence !

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines maintenant, Thiago Almada s’est exprimé au micro d’ESPN Argentine !

Deux joueurs qui évolue en Amérique du Sud sont annoncés dans le viseur de Jorge Sampaoli : Gerson et Thiago Almada. Ce dernier est un milieu offensif jouant au Velez Sarsfield en Argentine.

Je ne sais rien de tout ce qui passe, et c’est mon représentant qui gère tout ça — ALMADA

Resté assez silencieux sur son avenir et une possibilité de rejoindre l’Olympique de Marseille, Thiago Almada a été interrogé par ESPN Argentine ce mardi soir. Le milieu offensif sait que Jorge Sampaoli le suit depuis un moment et notamment lorsqu’il était sélectionneur de l’Albicéleste.

« Il me connaît depuis l’époque où j’étais espoir en équipe nationale. Quand il manquait l’un des membres de l’équipe A, il m’a emmené jouer avec eux, donc il me connaît bien. Mais je ne sais rien de tout ce qui passe, et c’est mon représentant qui gère tout ça » Thiago Almada – Source : ESPN Argentine (25/05/21)

SAMPAOLI SUR ALMADA : Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir

« Non, je ne peux pas confirmer des contacts avec Almada. Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/04/21)