Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal la saison dernière, David Luiz serait toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Toutefois, la presse italienne croit savoir que Salernitana est également à l’affût pour tenter de le récupérer.

Le nom de David Luiz est dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Alors qu’on pensait que cette piste était définitivement enterrée après les arrivées de Léonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres, il semblerait que l’OM réfléchisse toujours au profil du défenseur central brésilien.

En effet, Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli apprécieraient son expérience. Du haut de ses 34 ans, le Brésilien a connu de nombreuses expériences en Europe. Parmi elles, Benfica, Chelsea, Paris et dernièrement Arsenal lui ont permis de se hisser au meilleur niveau.

Salernitana intéressé par David Luiz ?

Toutefois, l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul club prêt à l’enrôler librement dans les prochains jours. En effet, il Corriere dello Sport croit savoir que Salernitana figurerait parmi les équipes intéressées par David Luiz. Si la Lazio semblait dernièrement s’être désistée, le promu italien semble prêt à tout pour l’attirer. Après avoir enregistré l’arrivée de Franck Ribéry libre, l’équipe italienne ne se fixe aucune limite pour atteindre ses objectifs cette saison. Toujours selon le média italien, Salernitana devrait prochainement rencontrer les agents de David Luiz afin de négocier une éventuelle arrivée. Reste à savoir si le challenge pourrait tenter le Brésilien. Affaire à suivre…

🚨🟤 Dopo #Ribery, la #Salernitana prova a mettere a segno un altro gran colpo dal mercato degli svincolati. I granata hanno avviato i discorsi per #DavidLuiz: con l’agente del difensore 🇧🇷 ex #Arsenal è previsto un incontro nei prossimi giorni. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 5, 2021

« Je veux de la pression, me battre pour des titres » – David Luiz

« Ce sera la même chose qu’avant – un club avec de l’ambition. Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau. Peut-être que ce sera en Premier League. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour des titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pour cela que j’ai toujours joué au football, et que je joue encore. Je veux me sentir vivant » David Luiz – Source : Daily Mail (13/08/2021)

« Ce n’est plus forcément un leader » – Dominique Baillif

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. A Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il na pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)