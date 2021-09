Mercato OM : David Luiz toujours dans le viseur ?

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria depuis le début du mercato estival, David Luiz serait toujours suivi par l’Olympique de Marseille cet été. Libre de tout contrat, l’OM n’aurait pas besoin de débourser de l’argent pour l’accueillir.

On pensait que la piste avait été définitivement enterrée par les dirigeants olympiens. Ce n’est finalement pas le cas. On apprend au lendemain de la fermeture du mercato que l’Olympique de Marseille serait toujours intéressé par le profil de David Luiz.

Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal, O Globoesporte et UOL Esporte croient savoir que la piste menant au défenseur central brésilien serait toujours étudiée en interne. Reste à savoir si cette dernière pourrait se concrétiser dans les prochains jours. En effet, le club phocéen comptabilise déjà cinq défenseurs centraux dans son effectif. Affaire à suivre…

David Luiz toujours dans l’esprit de Sampaoli https://t.co/5d3XeFMYKM — Foot Mercato (@footmercato) September 1, 2021

« Je veux de la pression, me battre pour des titres » – David Luiz

« Ce sera la même chose qu’avant – un club avec de l’ambition. Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau. Peut-être que ce sera en Premier League. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour des titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pour cela que j’ai toujours joué au football, et que je joue encore. Je veux me sentir vivant » David Luiz – Source : Daily Mail (13/08/2021)

Ce n’est plus forcément un leader – Dominique Baillif

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. A Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il na pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)