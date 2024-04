Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye réalise des débuts contrastés. Arrivé de Sheffield, il y a laissé un trou difficile à combler pour le club anglais.

Sheffield United a réalisé une saison catastrophique en Premier League. Après une belle montée menée par leur attaquant Iliman Ndiaye, les Anglais ont pu s’apercevoir que la marche de la première division anglaise était peut-être encore un peu haute.

Depuis le départ de l’international sénégalais vers l’OM, les Blades ont vécu une saison plus que difficile offensivement avec seulement 25 buts marqués en 35 rencontres disputées. Pire, elle est la plus mauvaise défense avec 97 buts encaissés. Ce samedi après la rencontre face à Newcastle (perdue 5-1, ndlr), ils sont officiellement rétrogradés en deuxième division.

Le club a bataillé pendant des semaines avant de trouver un accord avec Sheffield pour le laisser filer. L’international sénégalais avait cependant une autre idée en tête ces derniers jours !

En effet, comme l’explique le média The Star en Angleterre, Sheffield avait convaincu Ndiaye de signer une prolongation. Pire, lors du stage à Faro au Portugal, le club anglais avait démarré le tournage d’une vidéo pour annoncer la prolongation du Sénégalais.

Ndiaye avait lui-même joué dans cette vidéo où il recevait un maillot avec le symbolique numéro 10 alors qu’il porte le 29 depuis la saison 2021/2022. Malheureusement pour le club anglais et ses supporters, cette vidéo ne verra jamais le jour ! L’OM prépare actuellement la vidéo d’annonce du Sénégalais après que sa visite médicale soit terminée.

A video starring Ndiaye had been filmed to celebrate his new contract. Interviews with Hecky + Bettis had also been conducted. The video ended with Ndiaye being given the #10 shirt, + was narrated by Billy Sharp, who wished him the best.

