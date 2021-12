Mercato OM : Des portes de sortie pour Amavi ?

Alors qu’il a récemment prolongé avec l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi est très peu utilisé par Jorge Sampaoli cette saison. Un départ serait envisagé pour le latéral gauche cet hiver.

C’est l’une des interrogations depuis le début de la saison. Pourquoi avoir prolongé le contrat de Jordan Amavi si c’était pour l’utiliser si peu cette saison ? Difficile d’avoir la réponse. En fin de contrat la saison dernière, le latéral gauche olympien avait paraphé en mai dernier un nouveau bail jusqu’en 2025.

Mais aujourd’hui, Jordan Amavi est très peu utilisé par Jorge Sampaoli. En effet, il n’a connu que deux petites apparitions en championnat et une en coupe de France face à Cannet-Rocheville plus récemment. La plupart du temps, le technicien argentin préfère opter pour Luan Peres, qu’il a recruté cet été en provenance de Santos.

Face à cette situation difficile pour le joueur, Foot Mercato nous informe que Jordan Amavi serait annoncé partant lors du prochain mercato hivernal. De plus, le latéral gauche olympien aurait été proposé à plusieurs écuries européennes. À l’heure actuelle, aucune offre n’aurait été reçue par les dirigeants olympiens. Si les noms des équipes n’ont pas filtré, elles réfléchissent à l’opportunité que pourrait représenter Jordan Amavi. Reste à savoir si l’une d’entre elles souhaitera se positionner sur ce dossier.

Dans Débat Foot Marseille, notre journaliste Mourad Aerts n’avait pas caché sa déception sur Jordan Amavi et sa très faible utilisation depuis le début de la saison.

« Je n’ai pas spécialement envie que l’on recrute lors du prochain mercato parce que je pense qu’à un moment il faut travailler. Et si tu recrutes, tu peux avoir de futurs flops et après on va dire « Comment on les vend ? Qu’est-ce que l’on fait ? ». Moi ma déception, c’est Jordan Amavi. Il y a énormément de buts qu’on a encaissés du côté de Luan Peres depuis le début de la saison. Sur des duels de la tête, il en perdait beaucoup, il était un peu en retard. On a une vraie faiblesse de ce côté là et c’est un peu embêtant. Après, il a certains atouts offensivement, on a vu que c’était intéressant ce qu’il pouvait offrir à l’équipe. Je pensais justement que Jordan Amavi pouvait apporter du tonus. En tant qu’arrière gauche, son dernier geste n’est pas toujours juste mais il a toujours eu beaucoup d’activité. Il peut faire des aller-retour, bien défendre et bien quadriller cette zone à gauche. Sauf que Jordan Amavi n’est pas bon, il est mauvais quand il joue. C’est une grosse déception donc je ne sais pas s’il faut continuer à travailler avec lui. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)