Mercato OM : Deux coups de frein dans le dossier Gerson

Le dossier du milieu brésilien Gerson est le premier feuilleton du gros mercato estival qui attend l’OM. Alors que l’on annonce un bon avancement dans les négociations, deux médias, un français et un brésilien, viennent doucher l’optimisme ambiant…

C’est le nom qui agite la plupart des médias qui traitent le mercato. Qui est Gerson ? Va-t-il venir à l’OM ? Alors que l’optimisme était de rigueur depuis quelques jours au Brésil, le média Odia vient calmer le jeu. Le journaliste brésilien Venê Casagrande explique que l’OM aurait proposé un contrat de cinq ans avec un salaire trois fois plus élevé à Gerson. Mais le milieu de terrain n’aurait pas accepté cette offre. En effet, le joueur de 23 ans serait encore indécis et se montrerait hésitant…

Oferta financeira do Olympique a Gerson é três vezes mais do que os vencimentos atuais do meia no Flamengo. Apesar dos altos valores, o camisa 8 não está, neste momento, inclinado a topar.

Resumo: Fla topa vender. OM quer muito comprar. Jogador indeciso.https://t.co/WF9bCVIpff

— Venê Casagrande (@venecasagrande) May 21, 2021