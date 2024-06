Mercato OM : Deux infos contradictoires en Italie et Espagne concernant le dossier Conceição !

L’OM fait tout pour convaincre Sérgio Conceição, mais le temps passe et le technicien portugais n’a toujours pas donné de réponse aux avances du club olympien… En Italie et Espagne, les journalistes ne sont pas d’accord !

Pour le journaliste de la Sky, Gianluigi Longari, le coach portugais réfléchit et n’a jamais été proche de l’OM. « Sergio Conceicao réfléchit aux propositions qu’il a reçues. Pour l’instant, aucun ne semble le convaincre pleinement. Il n’a jamais été à un pas de l’OM qui avait lui aussi présenté une proposition. Pour l’instant aucun contact avec la Lazio. »

𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚, journaliste pour plusieurs médias comme Marca, est beaucoup plus optimiste. « Si rien d’étrange ne se produit, Sergio Conceicao sera l’entraîneur de l’OM pour les 3 prochaines saisons. Projet ferme et déterminé de la Direction du club. »





Alors que Pablo Longoria en a fait sa priorité, le dossier Conceiçao tarde à se concrétiser. Selon RMC, « désormais libre de tout contrat après avoir trouvé un accord de séparation avec le FC Porto, l’entraîneur portugais n’a toujours pas donné de réponse à l’Olympique de Marseille. Depuis quelques jours, le club olympien a fait de Conceiçao sa priorité, mais l’OM commence à trouver le temps long. Conceiçao est en pleine réflexion, voire en pleine hésitation, à tel point que l’OM aurait du mal à y voir clair.(…) L’OM espère un dénouement cette semaine. » La direction de l’OM espère trouver rapidement une solution et explore donc en parallèle d’autres pistes…



Fabrizio Romano a fait le point concernant le dossier Sérgio Conceição à l’OM. « L’Olympique de Marseille travaille avec confiance sur la nomination de Sérgio Conceição mais il reste encore des détails à clarifier. Les discussions sont en cours, l’OM fait de son mieux pour que les négociations se poursuivent. Des heures et des jours cruciaux à venir. »

