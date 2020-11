Mercato OM : Deux joueurs recherchés pour cet hiver ?

L’OM n’a pas réussi à atteindre tous ses objectifs lors du dernier mercato estival. Pablo Longoria souhaiterait combler deux manques dès le mois de janvier prochain…

André Villas-Boas voulait un attaquant de pointe pour venir concurrence Dario Benedetto, il a eu un ailier gauche avec Luis Henrique. Le coach portugais attendait aussi un latéral droit pour combler le départ de Bouna Sarr au Bayern, l’opération a capoté dans les derniers instants du mercato début octobre. Selon France Football, l’OM sera toujours en quête d’un attaquant et d’un latéral droit lors du prochain marché hivernal. Un attaquant serait donc recherché, si le nom de Boulaye Dia a été évoqué le prêt d’un buteur en manque de temps de jeu pourrait être exploré. Au poste de latéral droit, l’international danois Joakim

Maehle pourrait être relancé, d’autant que le joueur veut quitter Genk.

En effet, dans un jeu de questions/réponses il y a une semaine avec le média Eurosport.dk, Maehle avait expliqué qu’il avait pleuré après cet échec et qu’il se verrait bien plus au sud dès 2021… plus au sud à Marseille ?

A LIRE : MAEHLE VEUT PARTIR DÈS CET HIVER !

A LIRE : MERCATO OM : LA RÉPONSE DE GENK CONCERNANT MAEHLE !

RESTER À GENK ? NON, J’ESPÈRE UN PEU PLUS AU SUD — MAEHLE

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ». Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)