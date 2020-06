Mercato OM : Deux minots passent pro, 6 autres en négociation…

L’OM a officialisé hier soir la signature du premier contrat pro du jeune défenseur central, Aaron Kamardin. C’est finalement deux joueurs de 2002 qui ont paraphé un contrat de 3 ans. D’autres discutent…

L’OM vient de faire signer un premier contrat pro à Richecarde Richard et Aaron Kamardin, deux éléments de la même génération qu’Isaac Lihadji : 2002. Le latéral droit et le défenseur central de 18 ans ont signé un contrat de trois ans. Selon la Provence, 6 autres joueurs sont en négociations plus ou moins avancées…

Bien engagé pour Hamed, Ressa et Bertelli… moins pour Nkounkou ou Rahou

Le quotidien régional affirme que Nassim Hamed et Yassine Ressa sont proches d’un accord même si les négociations ne sont pas encore terminées. Les discussions seraient positives pour Ugo Bertelli, qui avait fait une apparition dans le groupe pro en coupe. Par contre, cela semble plus compliqué avec Niels Nkounkou ou Jorès Rahou. Les deux joueurs sont convoités et ne semblent pas satisfaits par l’offre de l’OM ou le projet sportif proposé. Reste un dernier cas, Cheick Souaré a lui aussi une offre de contrat pro en main. A suivre…