À la quête d’un attaquant depuis le départ de Dario Benedetto, l’OM multiplie les pistes pour le remplacer. Cependant deux d’entre elles s’éloigneraient considérablement ces dernières heures.

Le départ de Dario Benedetto était prévu depuis quelques semaines, il est désormais officiel. En effet, l’attaquant argentin a été prêté avec option d’achat du côté d’Elche cette saison. Barré par une rude concurrence avec Arkadiusz Milik, l’attaquant argentin était en manque de temps de jeu. Il a donc accepté le challenge espagnol afin de se relancer cette saison. Par conséquent, Pablo Longoria est désormais à la recherche d’une doublure pour l’attaquant polonais. Même s’il compte Cheikh Bamba Dieng dans son effectif, le président marseillais rechercherait un profil plus expérimenté pour assurer ce rôle. Depuis plusieurs jours, il a commencé à explorer plusieurs pistes. Si les pistes menant à Alexander Sorloth et Ike Ugbo semblent les plus chaudes, Pablo Longoria aurait déjà été refroidi sur d’autres…

Hwang Ui-jo trop cher ? Simeone vers Udinese ?

Suivi par Pablo Longoria depuis plusieurs semaines, on aurait pu penser que la piste menant à Giovanni Simeone allait s’accélérer depuis le départ de Dario Benedetto à Elche. Toutefois, cela semble plus compliqué que prévu. En effet, même s’il existerait un accord entre le club phocéen et Giovanni Simeone, Pablo Longoria semble donner sa préférence aux pistes menant à Alexander Sorloth ainsi qu’à Ike Ugbo. Le président olympien aimerait récupérer l’attaquant norvégien en prêt avec option d’achat tandis qu’il privilégie un transfert sec pour l’attaquant de Chelsea. Face à l’incertitude qui règne Giovanni Simeone s’impatiente et pourrait se tourner vers Udinese, également intéressé par l’attaquant argentin.

Par ailleurs, une autre piste semble se refroidir pour le président olympien. Alors qu’on apprenait hier qu’il s’intéressait à Hwang Ui-jo, les exigences financières des Girondins seraient trop élevées pour le club marseillais. « Il y a une différence entre les moyens et le fait de surpayer un joueur » a lancé un dirigeant de l’OM dans les colonnes de La Provence aujourd’hui. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent donc.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

À l’issue de la rencontre face à Villarreal le 31 juillet dernier, Pablo Longoria s’était exprimé sur la fin du mercato estival. Le président olympien avait annoncé que le mercato n’était pas encore terminé dans un sens comme dans l’autre. Reste à savoir vers quelle piste Pablo Longoria jettera son dévolu en attaque.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)