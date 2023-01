Mercato OM : Di Meco a une explication au choix de Moffi

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission le Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur le dossier Terem Moffi.

Si l’OM n’a pas encore complètement abandonné l’idée de Terem Moffi (23 ans), ce dernier semble avoir donné sa préférence à l’OGC Nice. Un choix que tente d’expliquer Eric Di Meco dans l’émission le Moscato Show sur les ondes de RMC ce jeudi.

A lire aussi : Mercato OM : Gianluca Di Marzio annonce un nouveau coup dur pour Longoria !



A lire aussi : Fin du dossier Moffi, 3 incertains face à Monaco et Ilic ça se complique… Les 3 infos OM de ce jeudi !

🎙 Di Meco sur Moffi : « Respect à ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille au-dessus, à savoir jouer la C1 l’année prochaine, en tout cas c’est l’espoir de l’OM. Il y a un gap entre la L1, la C1 et le niveau international. » pic.twitter.com/8CcFCK9KAA — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 26, 2023

« Le petit Moffi, respect sur ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille un cran au-dessus, c’est-à-dire en Ligue des champions où l’OM espère évoluer la saison prochaine. Ce n’est pas l’espoir de Lorient cette saison. On sait très bien qu’il y a un gap entre le niveau Ligue 1, le niveau européen et international. Donc on ne sait pas s’il aura le niveau. Ensuite on sait que Nice à les moyens financiers de faire pencher la balance, et puis sportivement il peut se dire que pour jouer ce sera plus simple. Il n’a pas peut-être pas envi de cirer le banc pendant 3 mois à l’OM parce qu’il y a Alexis Sanchez qui est en pleine bourre. » Eric Di MEco – Source. : RMC Sport (26-01-2023)

A lire aussi : Moffi, Ilic… Les tableaux mercato OM de ce mercredi 25 janvier 2023